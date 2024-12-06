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Аналитик Джеки Вонг заявил, что бельгийка Хендрикс пожертвовала сезоном ради Олимпиады

Аналитик Джеки Вонг заявил, что бельгийка Хендрикс пожертвовала сезоном ради Олимпиады
Луна Хендрикс.
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Американский журналист Джеки Вонг высказался о бельгийской фигуристке Луне Хендрикс. Спортсменка пропустила серию Гран-при из-за неготовности к сезону.

«Последние несколько сезонов она время от времени боролась с травмами. И с каждым годом восстанавливаться после них становится сложнее. Я думаю, её команда прежде всего следит сейчас за тем, чтобы она уделяла достаточное время именно процессу восстановления. По сути, этот сезон для неё не так важен — всё направлено на подготовку к Олимпиаде.

К Милану Хендрикс должна выйти на пик своих возможностей. И я предполагаю, что тренеры сейчас ставят здоровье в приоритет и не торопят её с возвращением на лёд. Все предостережения делаются для того, чтобы Луна могла быть в лучших кондициях именно в следующем сезоне», – сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Джеки Вонгом читайте здесь:
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