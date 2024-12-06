Американский аналитик назвал пять танцевальных дуэтов — фаворитов Олимпиады

Американский журналист Джеки Вонг высказался об олимпийских перспективах на международной арене. Он выделил сразу пять танцевальных дуэтов, которые могут претендовать на медали на Играх.

«При чистых прокатах Чок/Бейтс, Гиллес/Пуарье и Гиньяр/Фаббри всё ещё остаются лучшими. Вот только с чистыми прокатами в этом сезоне есть откровенные проблемы. Интересно наблюдать за тем, как Лажуа/Лага и Фир/Гибсон готовы бороться за тройку лидеров, стараются не отступать. На мой взгляд, как минимум одна из двух этих пар в олимпийский год попадёт в тройку лучших. То есть у нас пять явных претендентов на медали Олимпиады, а как именно распределятся места между дуэтами, ещё предстоит выяснить», – сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.