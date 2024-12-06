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ISU может дать разрешение юниоркам исполнять тройной аксель в короткой программе

ISU может дать разрешение юниоркам исполнять тройной аксель в короткой программе
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По сообщению комментатора ISU Марка Ханретти, Международный союз конькобежцев (ISU) может разрешить юниоркам исполнять сольный тройной аксель в короткой программе. Данная информация была озвучена в эфире финала Гран-при среди юниоров в Гренобле.

По действующим правилам данный элемент ультра-си может исполняться только в каскаде. Чаще всего прыжок комбинируют с тройным тулупом, реже с тройным сальховом через ойлер.

При этом в произвольной программе сольный аксель в 3,5 оборота разрешён на юниорских соревнованиях девушек.

Кроме того, в короткой программе одиночницы-юниорки не имеют права исполнять четверные прыжки. Эти элементы также можно вставлять в прокат только в рамках произвольной программы.

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