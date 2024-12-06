Метёлкина/Берулава — о финале Гран-при ISU: наша цель — победа на этих соревнованиях

Бывшая россиянка Анастасия Метёлкина, ныне выступающая за Грузию, и её партнёр Лука Берулава прокомментировали успешное выступление в короткой программе в финале Гран-при ISU. За свой прокат спортсмены получили 72,26 и заняли промежуточное третье место.

Анастасия: Мы хорошо себя чувствуем после этого проката. Баллы мы получили хорошие, но вот элементы оставляли желать лучшего. Например, тодес был исполнен немного хуже, чем на тренировках. Мы приезжали на этап Skate America хорошо подготовленными, мы вообще всегда хорошо подготовлены. Так что понятия не имеем, что там произошло, почему там у нас мало что получилось, при этом мы никогда не переставали верить в свой шанс попасть сюда, на финал.

Лука: Наша цель на эти соревнования? Победа, как всегда! — приводит слова фигуристов Golden Skate.