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Экс-россиянин Володин — о финале Гран-при: очень приятно получить свой лучший результат

Экс-россиянин Володин — о финале Гран-при: очень приятно получить свой лучший результат
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Немецкая спортивная пара Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (экс-россиянин) прокомментировали успешное выступление в короткой программе на финале серии Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Короткую программу Хазе и Володина международные судьи оценили в 76,72 балла, что стало для спортсменов лучшим результатом в сезоне.

Минерва: после того, как мы приземлили все прыжки в короткой программе, я подумала: «Никита, давай вложим все оставшиеся силы и эмоции в это выступление». Хотя, на самом деле, изначально мы немного боялись, но всё равно продолжали показывать страсть, необходимую в программе.

Никита: мы уже думаем о произвольной программе. Но очень приятно, что мы получили свой лучший результат

Минерва: выиграть с разницей в три очка от конкурентов — это просто потрясающе. Здорово видеть, что вся твоя тяжелая работа окупается, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

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