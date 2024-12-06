Стало известно, какие команды будут курировать Игнатова и Щербакова на ЮКПК
Стал известен состав команд, которые будут курировать фигуристки Анна Щербакова и Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) на Кубке Первого канала среди юниоров, который пройдёт 7 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве.
Команда Игнатовой:
- Никита Сарновский.
- Николай Колесников.
- Александр Семков.
- Елена Костылева.
- Елизавета Андреева.
- Алёна Принёва.
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов.
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов.
- Зоя Ковязина/Артемий Мохов.
- Арина Горшенина/Илья Макаров.
- Мария Фефелова/Артём Валов.
Команда Щербаковой:
- Лев Лазарев.
- Вадим Воронов.
- Эдуард Карартынян.
- Алиса Двоеглазова.
- Лидия Плескачёва.
- Маргарита Базылюк.
- Таисия Щербинина/Артём Петров.
- Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик.
- София Диана Касинс/Александр Брегей.
- Елизавета Малеина/Матвей Самохин.
- Зоя Пестова/Сергей Лагутов.
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