Стало известно, какие команды будут курировать Игнатова и Щербакова на ЮКПК

Стал известен состав команд, которые будут курировать фигуристки Анна Щербакова и Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) на Кубке Первого канала среди юниоров, который пройдёт 7 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Команда Игнатовой:

Никита Сарновский. Николай Колесников. Александр Семков. Елена Костылева. Елизавета Андреева. Алёна Принёва. Полина Шешелева/Егор Карнаухов. Вероника Меренкова/Даниль Галимов. Зоя Ковязина/Артемий Мохов. Арина Горшенина/Илья Макаров. Мария Фефелова/Артём Валов.

Команда Щербаковой:

Лев Лазарев. Вадим Воронов. Эдуард Карартынян. Алиса Двоеглазова. Лидия Плескачёва. Маргарита Базылюк. Таисия Щербинина/Артём Петров. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик. София Диана Касинс/Александр Брегей. Елизавета Малеина/Матвей Самохин. Зоя Пестова/Сергей Лагутов.