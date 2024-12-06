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Стало известно, какие команды будут курировать Игнатова и Щербакова на ЮКПК

Стало известно, какие команды будут курировать Игнатова и Щербакова на ЮКПК
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Стал известен состав команд, которые будут курировать фигуристки Анна Щербакова и Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) на Кубке Первого канала среди юниоров, который пройдёт 7 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Команда Игнатовой:

  1. Никита Сарновский.
  2. Николай Колесников.
  3. Александр Семков.
  4. Елена Костылева.
  5. Елизавета Андреева.
  6. Алёна Принёва.
  7. Полина Шешелева/Егор Карнаухов.
  8. Вероника Меренкова/Даниль Галимов.
  9. Зоя Ковязина/Артемий Мохов.
  10. Арина Горшенина/Илья Макаров.
  11. Мария Фефелова/Артём Валов.

Команда Щербаковой:

  1. Лев Лазарев.
  2. Вадим Воронов.
  3. Эдуард Карартынян.
  4. Алиса Двоеглазова.
  5. Лидия Плескачёва.
  6. Маргарита Базылюк.
  7. Таисия Щербинина/Артём Петров.
  8. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик.
  9. София Диана Касинс/Александр Брегей.
  10. Елизавета Малеина/Матвей Самохин.
  11. Зоя Пестова/Сергей Лагутов.
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