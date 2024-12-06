Миронова и Устенко примут участие в шоу в постановке Авербуха в Санкт-Петербурге

Российские фигуристы, призёры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко примут участие в предновогоднем шоу Санкт-Петербургского государственного Ледового театра в постановке Ильи Авербуха «Двенадцать месяцев». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе театра.
Ожидается, что танцоры исполнят в спектакле роли Машеньки и Апреля. Также в касте шоу заявлены Елизавета Туктамышева (Принцесса), Алексей Ягудин (Учитель), Елена Бережная (Мачеха), роли месяцев исполнят Михаил Коляда, Пётр Гуменник, Николай Угожаев, Дмитрий Ефремов.
Показы шоу пройдут в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 30 и 31 декабря.
В этом сезоне Екатерина Миронова и Евгений Устенко дважды стали призёрами этапов Гран-при России. Ученики Елены Соколовой стали третьими на турнирах в Красноярске и Санкт-Петербурге.