В шести городах России вновь пройдёт масштабный фестиваль Winter Fest

С 1 декабря по 1 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Казани и Самаре пройдёт зимний фестиваль Winter Fest от команды российского фигуриста Ильи Авербуха. В программе — каток всю зиму, а также кинопоказы, мастер-классы, паблик-токи и другие активности.

Илья Авербух, организатор фестиваля: «Winter Fest — это целая зима, наполненная радостью и теплом. Мы рады, что в этом году наш проект не только вновь состоится, но и расширится, охватив новые регионы. Мы приглашаем всех желающих провести время вместе с нами. В этом году фестиваль пройдёт в шести городах, чтобы подарить яркие зимние впечатления всем нашим гостям. Для меня и моей команды важно, чтобы каждый, кто приходит на фестиваль, чувствовал себя частью большого события. В каждом городе вас ждут олимпийские чемпионы и чемпионы мира по фигурному катанию, которые подарят зрителям незабываемые эмоции».

Основные события пройдут на катках в городских парках в шести городах России:

Москва: сад «Эрмитаж», с 6 декабря

Санкт-Петербург: ЦПКиО им. Кирова, с 1 декабря

Екатеринбург: площадь 1905 года, с 21 декабря

Красноярск: площадь Мира, 1 декабря

Казань: парк «Чёрное озеро», с 15 декабря

Самара: площадь Куйбышева, с 1 декабря

Фестиваль Winter Fest устроен в формате городского катка (работает ежедневно по сеансам) и с программой мероприятий на всю зиму (по календарю событий, регистрация на которые откроется совсем скоро).