Японец Рио Наката лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при ISU

Японский фигурист Рио Наката выиграл короткую программу в финале юниорского Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). От судей спортсмен получил 79,39 балла.

Второе место занял американец Джейкоб Санчес с результатом 79,24. Тройку лидеров замкнул представитель Словакии Лукаш Вацлавик (72,72).

Фигурное катание. Юинорский Гран-при ISU. Финал. Юноши. Короткая программа:

Рио Наката (Япония) — 79,39 Джейкоб Санчес (США) — 79,24 Лукаш Вацлавик (Словакия) — 72,72 Яньхао Дуэйн Ли (Новая Зеландия) — 72,17 Мин Кю Со (Южная Корея) — 69,68 Сэна Такахаси (Япония) — 61,83

Напомним, с произвольной программой фигуристы выступят в субботу, 7 декабря.