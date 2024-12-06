Японец Рио Наката лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при ISU
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Японский фигурист Рио Наката выиграл короткую программу в финале юниорского Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). От судей спортсмен получил 79,39 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Юноши. Короткая программа
06 декабря 2024, пятница. 18:15 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
79.39
2
Джейкоб Санчес
США
79.24
3
Лукаш Вацлавик
Словакия
72.72
Второе место занял американец Джейкоб Санчес с результатом 79,24. Тройку лидеров замкнул представитель Словакии Лукаш Вацлавик (72,72).
Фигурное катание. Юинорский Гран-при ISU. Финал. Юноши. Короткая программа:
- Рио Наката (Япония) — 79,39
- Джейкоб Санчес (США) — 79,24
- Лукаш Вацлавик (Словакия) — 72,72
- Яньхао Дуэйн Ли (Новая Зеландия) — 72,17
- Мин Кю Со (Южная Корея) — 69,68
- Сэна Такахаси (Япония) — 61,83
Напомним, с произвольной программой фигуристы выступят в субботу, 7 декабря.
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