Японская фигуристка Мао Симада стала победительницей юниорского Гран-при ISU. В финале от судей по сумме двух программ она получила 199,46 балла.

Весь пьедестал заняли представительницы Японии. Второй стала Каоруко Вада с результатом 191,75. Тройку лидеров замкнула Ами Накаи, заработав 189,58 балла.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Девушки. Финал:

Мао Симада (Япония) — 199,46 Каоруко Вада (Япония) — 191,75 Ами Накаи (Япония) — 189,58 Ихань Ван (Китай) — 187,90 Юсеонг Ким (Южная Корея) — 184,23 Стефания Гладки (Франция) — 175,39

Ранее в финале Гран-при ISU после короткой программы лидерство захватил японец Рио Наката. Его результат – 79,39 балла.