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Мао Симада стала победительницей юниорского Гран-при ISU

Мао Симада стала победительницей юниорского Гран-при ISU
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Японская фигуристка Мао Симада стала победительницей юниорского Гран-при ISU. В финале от судей по сумме двух программ она получила 199,46 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Девушки. Произвольная программа
06 декабря 2024, пятница. 19:20 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
199.46
2
Каоруко Вада
Япония
191.75
3
Ами Накаи
Япония
189.58

Весь пьедестал заняли представительницы Японии. Второй стала Каоруко Вада с результатом 191,75. Тройку лидеров замкнула Ами Накаи, заработав 189,58 балла.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Девушки. Финал:

  1. Мао Симада (Япония) — 199,46
  2. Каоруко Вада (Япония) — 191,75
  3. Ами Накаи (Япония) — 189,58
  4. Ихань Ван (Китай) — 187,90
  5. Юсеонг Ким (Южная Корея) — 184,23
  6. Стефания Гладки (Франция) — 175,39

Ранее в финале Гран-при ISU после короткой программы лидерство захватил японец Рио Наката. Его результат – 79,39 балла.

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