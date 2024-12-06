Мао Симада стала победительницей юниорского Гран-при ISU
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Японская фигуристка Мао Симада стала победительницей юниорского Гран-при ISU. В финале от судей по сумме двух программ она получила 199,46 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Девушки. Произвольная программа
06 декабря 2024, пятница. 19:20 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
199.46
2
Каоруко Вада
Япония
191.75
3
Ами Накаи
Япония
189.58
Весь пьедестал заняли представительницы Японии. Второй стала Каоруко Вада с результатом 191,75. Тройку лидеров замкнула Ами Накаи, заработав 189,58 балла.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Девушки. Финал:
- Мао Симада (Япония) — 199,46
- Каоруко Вада (Япония) — 191,75
- Ами Накаи (Япония) — 189,58
- Ихань Ван (Китай) — 187,90
- Юсеонг Ким (Южная Корея) — 184,23
- Стефания Гладки (Франция) — 175,39
Ранее в финале Гран-при ISU после короткой программы лидерство захватил японец Рио Наката. Его результат – 79,39 балла.
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