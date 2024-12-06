Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец в финале Гран-при ISU

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец в финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Спортсмены получили от судей 87,73 балла.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 83,12. Тройку лидеров замкнули представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (82,31).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Танцы на льду. Ртим-танец: