Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец в финале Гран-при ISU
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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец в финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Спортсмены получили от судей 87,73 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
06 декабря 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
США
2
Италия
3
Великобритания
Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 83,12. Тройку лидеров замкнули представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (82,31).
Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Танцы на льду. Ртим-танец:
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 87,73
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83,12
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 82,31
- Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 77,73
- Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 76,98
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 72,15
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