Хазе и Володин победили в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при ISU
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Представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин одержали победу в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при ISU. Спортсмены получили от судей 218,10 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (206,71). Тройку лидеров замкнули Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (205,78).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Спортивные пары. Произвольная программа
06 декабря 2024, пятница. 21:45 МСК
Окончено
1
Германия
2
Япония
3
Грузия
Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Спортивные пары:
1. Минерва Фабьенне Хазе – Никита Володин (Германия) – 218,10.
2. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) – 206,71.
3. Анастасия Метёлкина – Лука Берулава (Грузия) – 205,78.
4. Сара Конти – Никколо Мачи (Италия) – 200,06.
5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 198,26.
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 181,52.
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