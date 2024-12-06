Хазе и Володин победили в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при ISU

Представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин одержали победу в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при ISU. Спортсмены получили от судей 218,10 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (206,71). Тройку лидеров замкнули Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (205,78).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Спортивные пары:

1. Минерва Фабьенне Хазе – Никита Володин (Германия) – 218,10.

2. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) – 206,71.

3. Анастасия Метёлкина – Лука Берулава (Грузия) – 205,78.

4. Сара Конти – Никколо Мачи (Италия) – 200,06.

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 198,26.

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 181,52.