Илья Малинин выиграл короткую программу в финале Гран-при ISU, Шайдоров — третий

Американский фигурист Илья Малинин стал лидером после короткой программы в финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Он получил от судей 105,43 балла.

Вторым стал японец Юма Кагияма с результатом 93,49. Тройку лидеров замкнул представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который занимается у олимпийского чемпиона российского тренера Алексея Урманова. Его результат — 91,26 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Мужчины. Короткая программа:

Илья Малинин (США) — 105,43 Юма Кагияма (Япония) — 93,49 Михаил Шайдоров (Казахстан) — 91,26 Сун Сато (Япония) — 86,28 Даниэль Грассль (Италия) — 81,76 Кевин Аймоз (Франция) — 68,82