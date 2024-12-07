Илья Малинин выиграл короткую программу в финале Гран-при ISU, Шайдоров — третий
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Американский фигурист Илья Малинин стал лидером после короткой программы в финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Он получил от судей 105,43 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа
06 декабря 2024, пятница. 23:05 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
105.43
2
Юма Кагияма
Япония
93.49
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
91.26
Вторым стал японец Юма Кагияма с результатом 93,49. Тройку лидеров замкнул представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который занимается у олимпийского чемпиона российского тренера Алексея Урманова. Его результат — 91,26 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Мужчины. Короткая программа:
- Илья Малинин (США) — 105,43
- Юма Кагияма (Япония) — 93,49
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 91,26
- Сун Сато (Япония) — 86,28
- Даниэль Грассль (Италия) — 81,76
- Кевин Аймоз (Франция) — 68,82
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