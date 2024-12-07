«Немного потерял равновесие, но всё в порядке». Шайдоров — о КП в финале Гран-при ISU
Поделиться
Фигурист, представляющий Казахстан, Михаил Шайдоров, высказался о своих результатах в короткой программе в финале Гран-при ISU.
«Чувствую себя прекрасно, потому что я здесь. Мне очень нравится этот лёд. На нём потрясающе кататься. Было почти чисто, немного потерял равновесие, но всё в порядке.
Завтра хочу откатать чисто, включая тройной аксель и четверной сальхов. Решил добавить эту комбинацию три дня назад. О том, что буду кататься здесь, узнал неделю назад. Адам сказал мне в Китае, что, возможно, смогу пройти в финал, но я не воспринял это слишком серьёзно», — приводит слова Шайдорова Golden Skate.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа
06 декабря 2024, пятница. 23:05 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
105.43
2
Юма Кагияма
Япония
93.49
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
91.26
По итогам короткой программы Михаил Шайдоров занимает третье место с результатом 91,26. Лидер короткой программы — Илья Малинин.
Комментарии
- 7 декабря 2024
-
00:28
-
00:03
- 6 декабря 2024
-
23:45
-
21:31
-
20:22
-
19:07
-
16:53
-
16:47
-
16:44
-
16:20
-
15:24
-
14:13
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:35
-
11:10
-
10:56
-
10:20
-
09:55
-
09:53
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 5 декабря 2024
-
23:55
-
22:56
-
22:12
-
21:42
-
21:00
-
20:51
-
20:36
-
19:34
-
18:40