«Немного потерял равновесие, но всё в порядке». Шайдоров — о КП в финале Гран-при ISU

Фигурист, представляющий Казахстан, Михаил Шайдоров, высказался о своих результатах в короткой программе в финале Гран-при ISU.

«Чувствую себя прекрасно, потому что я здесь. Мне очень нравится этот лёд. На нём потрясающе кататься. Было почти чисто, немного потерял равновесие, но всё в порядке.

Завтра хочу откатать чисто, включая тройной аксель и четверной сальхов. Решил добавить эту комбинацию три дня назад. О том, что буду кататься здесь, узнал неделю назад. Адам сказал мне в Китае, что, возможно, смогу пройти в финал, но я не воспринял это слишком серьёзно», — приводит слова Шайдорова Golden Skate.

По итогам короткой программы Михаил Шайдоров занимает третье место с результатом 91,26. Лидер короткой программы — Илья Малинин.