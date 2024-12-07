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«Немного потерял равновесие, но всё в порядке». Шайдоров — о КП в финале Гран-при ISU

«Немного потерял равновесие, но всё в порядке». Шайдоров — о КП в финале Гран-при ISU
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Фигурист, представляющий Казахстан, Михаил Шайдоров, высказался о своих результатах в короткой программе в финале Гран-при ISU.

«Чувствую себя прекрасно, потому что я здесь. Мне очень нравится этот лёд. На нём потрясающе кататься. Было почти чисто, немного потерял равновесие, но всё в порядке.

Завтра хочу откатать чисто, включая тройной аксель и четверной сальхов. Решил добавить эту комбинацию три дня назад. О том, что буду кататься здесь, узнал неделю назад. Адам сказал мне в Китае, что, возможно, смогу пройти в финал, но я не воспринял это слишком серьёзно», — приводит слова Шайдорова Golden Skate.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа
06 декабря 2024, пятница. 23:05 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
105.43
2
Юма Кагияма
Япония
93.49
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
91.26

По итогам короткой программы Михаил Шайдоров занимает третье место с результатом 91,26. Лидер короткой программы — Илья Малинин.

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