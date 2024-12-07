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Малинин — о КП в финале Гран-при ISU: чувствую себя увереннее по сравнению с прошлым годом

Малинин — о КП в финале Гран-при ISU: чувствую себя увереннее по сравнению с прошлым годом
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Американский фигурист Илья Малинин высказался о результатах короткой программы в финале Гран-при ISU, а также поделился, что в нём изменилось по сравнению с прошлым годом.

«Чувствовал себя очень хорошо и уверенно. Старался выпустить всё наружу и почувствовать публику.
Доволен оценкой.

В этом году мне было немного легче готовиться к финалу, так как у меня было больше времени на создание программы и отработку хореографии. Чувствую себя более уверенно по сравнению с прошлым годом, также думаю, что улучшился мой артистизм и то, как я ставлю программу», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Мужчины. Короткая программа
06 декабря 2024, пятница. 23:05 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
105.43
2
Юма Кагияма
Япония
93.49
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
91.26

Напомним, Илья Малинин после короткой программы занимает первое место. Он получил от судей 105,43 балла. Второй — японец Юма Кагияма с результатом 93,49.

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