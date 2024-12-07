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Фефелова и Валов выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала среди юниоров

Фефелова и Валов выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала среди юниоров
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Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов одержали победу в произвольном танце в рамках Кубка Первого канала среди юниоров. За свой прокат спортсмены, выступающие за оранжевую команду, набрали 101,71 балла.

Второе место заняли ещё одни представители оранжевой команды Арина Горшенина и Илья Макаров с результатом 96,47 балла. На третьей строчке расположились Елизавета Малеина и Матвей Самохин, набравшие 95,49 балла. Четвёртое место заняли Зоя Пестова и Сергей Лагутов (94,98 балла).

Положение команд на Кубке Первого канала среди юниоров после первого вида:

  1. Оранжевая команда Александры Игнатовой и капитана Даниля Галимова — 19 баллов.
  2. Малиновая команда Анны Щербаковой и капитана Матвея Самохина — 15 баллов.
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