Щербинина и Петров выиграли турнир спортивных пар на Кубке Первого канала среди юниоров
Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров одержали победу среди спортивных пар в рамках юниорского Кубка Первого канала. За свой прокат спортсмены, выступающие за малиновую команду, набрали 128,90 балла.
Второе место заняли Вероника Меренкова и Даниль Галимов (оранжевая команда) с результатом 123,35. Тройку лидеров замкнули ещё одни представители оранжевой команды Полина Шешелева и Егор Карнаухов (116,69).
Кубок Первого канала среди юниоров. Спортивные пары:
- Таисия Щербинина/Артём Петров — 128,90.
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 123,35.
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 116,69.
- Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 115,64.
- Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик — 113,02.
- София Диана Касинс/Александр Брегей — 98,28.
Положение команд на Кубке Первого канала среди юниоров после второго вида:
- Оранжевая команда Александры Игнатовой и капитана Даниля Галимова — 43 балла.
- Малиновая команда Анны Щербаковой и капитана Матвея Самохина — 36 баллов.
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