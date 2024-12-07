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Щербинина и Петров выиграли турнир спортивных пар на Кубке Первого канала среди юниоров

Щербинина и Петров выиграли турнир спортивных пар на Кубке Первого канала среди юниоров
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Фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров одержали победу среди спортивных пар в рамках юниорского Кубка Первого канала. За свой прокат спортсмены, выступающие за малиновую команду, набрали 128,90 балла.

Второе место заняли Вероника Меренкова и Даниль Галимов (оранжевая команда) с результатом 123,35. Тройку лидеров замкнули ещё одни представители оранжевой команды Полина Шешелева и Егор Карнаухов (116,69).

Кубок Первого канала среди юниоров. Спортивные пары:

  1. Таисия Щербинина/Артём Петров — 128,90.
  2. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 123,35.
  3. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 116,69.
  4. Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 115,64.
  5. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик — 113,02.
  6. София Диана Касинс/Александр Брегей — 98,28.

Положение команд на Кубке Первого канала среди юниоров после второго вида:

  1. Оранжевая команда Александры Игнатовой и капитана Даниля Галимова — 43 балла.
  2. Малиновая команда Анны Щербаковой и капитана Матвея Самохина — 36 баллов.
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