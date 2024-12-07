Амбер Гленн с тройным акселем выиграла финал Гран-при ISU, Сакамото — третья

Американская фигуристка Амбер Гленн одержала победу в финале серии Гран-при ISU, который проходит во французском Гренобле. В сумме за два выступления спортсменка получила 212,07 балла. В прокате произвольной программы Гленн чисто выполнила тройной аксель.

Второе место заняла японка Монэ Тиба с результатом 208,85 балла. Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото замкнула тройку призёров, набрав 201,13 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Гренобль, Франция.

Женщины. Результаты: