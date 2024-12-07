Амбер Гленн с тройным акселем выиграла финал Гран-при ISU, Сакамото — третья
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Американская фигуристка Амбер Гленн одержала победу в финале серии Гран-при ISU, который проходит во французском Гренобле. В сумме за два выступления спортсменка получила 212,07 балла. В прокате произвольной программы Гленн чисто выполнила тройной аксель.
Второе место заняла японка Монэ Тиба с результатом 208,85 балла. Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото замкнула тройку призёров, набрав 201,13 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Женщины. Произвольная программа
07 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Эмбер Гленн
США
212.07
2
Монэ Тиба
Япония
208.85
3
Каори Сакамото
Япония
201.13
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Гренобль, Франция.
Женщины. Результаты:
- Амбер Гленн (США) — 212,07 балла
- Монэ Тиба (Япония) — 208,85
- Каори Сакамото (Япония) — 201,13
- Вакаба Хигути (Япония) — 195,96
- Хана Ёсида (Япония) — 194,02
- Рино Мацуике (Япония) — 189,02
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