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Лев Лазарев стал лучшим у юношей на Кубке Первого канала, прыгнув пять квадов

Фигурист Лев Лазарев стал победителем юниорского турнира на Кубке Первого канала среди юношей. Спортсмен прыгнул пять четверных прыжков в произвольной программе 4F, 4Lz, 4T, 4S, 4Lz+2A+2A. От судей он получил 189,57 балла.

Второе место занял Александр Семков с результатом 165,89. Тройку лидеров замкнул Вадим Воронов (159,37).

Кубок Первого канала среди юниоров. Юноши:

Лев Лазарев — 189,57 Александр Семков — 165,89 Вадим Воронов — 159,37 Эдуард Каратынян — 158,94 Никита Сарновский — 151,15 Николай Колесников — 148,28

Положение команд на Кубке Первого канала среди юниоров после третьего вида: