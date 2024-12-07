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Лев Лазарев стал лучшим у юношей на Кубке Первого канала, прыгнув пять квадов

Лев Лазарев стал лучшим у юношей на Кубке Первого канала, прыгнув пять квадов
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Фигурист Лев Лазарев стал победителем юниорского турнира на Кубке Первого канала среди юношей. Спортсмен прыгнул пять четверных прыжков в произвольной программе 4F, 4Lz, 4T, 4S, 4Lz+2A+2A. От судей он получил 189,57 балла.

Второе место занял Александр Семков с результатом 165,89. Тройку лидеров замкнул Вадим Воронов (159,37).

Кубок Первого канала среди юниоров. Юноши:

  1. Лев Лазарев — 189,57
  2. Александр Семков — 165,89
  3. Вадим Воронов — 159,37
  4. Эдуард Каратынян — 158,94
  5. Никита Сарновский — 151,15
  6. Николай Колесников — 148,28

Положение команд на Кубке Первого канала среди юниоров после третьего вида:

  1. Оранжевая команда Александры Игнатовой и капитана Даниля Галимова — 63 балла;
  2. Малиновая команда Анны Щербаковой и капитана Матвея Самохина — 61 балл.
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