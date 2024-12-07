Американец Джейбол Санчес выиграл финал юниорского Гран-при ISU

Американский фигурист Джейкоб Санчес выиграл финал юниорского Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). От судей по сумме двух дней соревнований спортсмен получил 227,38 балла.

Второе место занял фигурист из Южной Кореи Мин Кю Со с результатом 222,14. Тройку лидеров замкнул представитель Японии Рио Наката (215,22).

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