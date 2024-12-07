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Американец Джейбол Санчес выиграл финал юниорского Гран-при ISU

Американец Джейбол Санчес выиграл финал юниорского Гран-при ISU
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Американский фигурист Джейкоб Санчес выиграл финал юниорского Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). От судей по сумме двух дней соревнований спортсмен получил 227,38 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Юноши. Произвольная программа
07 декабря 2024, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Джейкоб Санчес
США
227.38
2
Мингю Со
Южная Корея
222.14
3
Рио Наката
Япония
215.33

Второе место занял фигурист из Южной Кореи Мин Кю Со с результатом 222,14. Тройку лидеров замкнул представитель Японии Рио Наката (215,22).

Фигурное катание. Юинорский Гран-при ISU. Финал. Юноши. Произвольная программа:

  1. Джейкоб Санчес (США) — 227,38
  2. Мин Кю Со (Южная Корея) — 222,14
  3. Рио Наката (Япония) — 215,22
  4. Сэна Такахаси (Япония) — 204,40
  5. Яньхао Дуэйн Ли (Новая Зеландия) — 201,63
  6. Лукаш Вацлавик (Словакия) — 176,36
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