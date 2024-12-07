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Команда Трусовой выиграла с разницей в один балл у Щербаковой на юниорском КПК

Команда Трусовой выиграла с разницей в один балл у Щербаковой на юниорском КПК
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Команда серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой) выиграла с разницей в один балл у команды олимпийской чемпионки Пекина Анны Щербаковой.

Положение команд на Кубке Первого канала среди юниоров после последнего вида:

Оранжевая команда Александры Игнатовой и капитана Даниля Галимова — 85 баллов;
Малиновая команда Анны Щербаковой и капитана Матвея Самохина — 84 балла.

Состав команды Игнатовой:

Никита Сарновский;
Николай Колесников;
Александр Семков;
Елена Костылева;
Елизавета Андреева;
Алёна Принёва;
Полина Шешелева/Егор Карнаухов;
Вероника Меренкова/Даниль Галимов;
Зоя Ковязина/Артемий Мохов;
Арина Горшенина/Илья Макаров;
Мария Фефелова/Артём Валов.

Состав команды Щербаковой:

Лев Лазарев;
Вадим Воронов;
Эдуард Карартынян;
Алиса Двоеглазова;
Лидия Плескачёва;
Маргарита Базылюк;
Таисия Щербинина/Артём Петров;
Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик;
София Диана Касинс/Александр Брегей;
Елизавета Малеина/Матвей Самохин;
Зоя Пестова/Сергей Лагутов.

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