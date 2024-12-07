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Сакамото — о неожиданной бронзе на финале Гран-при: смогла сохранить холодный расчёт

Сакамото — о неожиданной бронзе на финале Гран-при: смогла сохранить холодный расчёт
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Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото оценила выступление в финале серии Гран-при ISU, который проходит во французском Гренобле. Она замкнула тройку призёров, набрав 201,13 балла.

«Во-первых, я рада. Сегодня не было никаких серьезных ошибок. Я всегда думала «что бы ни случилось, это случится». В короткой программе такое ощущения не было, но в произвольной программе я довольна.

Я старалась не терять концентрацию. Сегодня я могла сохранить холодный расчет, что также позволило мне чувствовать себя свободно.

Я чувствовала, что во второй половине, в каскаде флип-тулуп, флип вышел намного выше, чем первый флип перед дорожкой шагов. Когда я приземлила тулуп, я поняла, что что-то не так. Он выходил странным со вчерашней официальной тренировки. Я чувствовала лутц и риттбергер. Хорошо, что я смогла это преодолеть, но у меня была та же проблема с комбинированным вращением в моей короткой программе, поэтому я до сих пор не понимаю, как это исправить. Я спрошу об этом позже подробнее», — приводит слова Сакамото Golden Skate.

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