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Итальянцы Тали и Лафорнара выиграли финал Гран-при ISU среди юниоров в танцах на льду

Итальянцы Тали и Лафорнара выиграли финал Гран-при ISU среди юниоров в танцах на льду
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Итальянские танцоры Ноэми-Мария Тали и Ноа Лафорнара выиграли финал Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в Гренобле (Франция). За свой прокат спортсмены набрали 169,98 балла.

Второе место заняли американские фигуристы Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский, получившие от судей 164,98 балла. Тройку лидеров замкнули немцы Дарья Гримм и Михаил Савицкий с результатом 161,88 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
07 декабря 2024, суббота. 17:55 МСК
Окончено

Финал Гран-при ISU, юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Ноэми-Мария Тали и Ноа Лафорнара (Италия) — 169,98 балла
  2. Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (США) — 164,98
  3. Дарья Гримм и Михаил Савицкий (Германия) — 161,86
  4. Ирина Пидгайная и Артём Коваль (Украина) — 152,27
  5. Селина Фраджи и Жан-Анс Фурно (Франция) — 151,70
  6. Элльяна Пил и Итан Пил (США) — 143,08
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