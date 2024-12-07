Итальянцы Тали и Лафорнара выиграли финал Гран-при ISU среди юниоров в танцах на льду

Итальянские танцоры Ноэми-Мария Тали и Ноа Лафорнара выиграли финал Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в Гренобле (Франция). За свой прокат спортсмены набрали 169,98 балла.

Второе место заняли американские фигуристы Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский, получившие от судей 164,98 балла. Тройку лидеров замкнули немцы Дарья Гримм и Михаил Савицкий с результатом 161,88 балла.

Финал Гран-при ISU, юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:

Ноэми-Мария Тали и Ноа Лафорнара (Италия) — 169,98 балла Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (США) — 164,98 Дарья Гримм и Михаил Савицкий (Германия) — 161,86 Ирина Пидгайная и Артём Коваль (Украина) — 152,27 Селина Фраджи и Жан-Анс Фурно (Франция) — 151,70 Элльяна Пил и Итан Пил (США) — 143,08