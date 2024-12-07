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Экс-россияне Метелкина/Берулава — о бронзе финала Гран-при: мы рассчитывали на большее

Экс-россияне Метелкина/Берулава — о бронзе финала Гран-при: мы рассчитывали на большее
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Бывшая россиянка Анастасия Метёлкина, ныне выступающая за Грузию, и её партнёр Лука Берулава прокомментировали завоевание бронзовой медали в финале Гран-при ISU. За свой прокат спортсмены получили 205,78 балла.

Лука: Мы рады, что выиграли медаль здесь. Но, конечно, мы рассчитывали на большее. Плюс нам не удалось показать полностью чистые прокаты. Мы не можем позволить себе никаких ошибок.

Анастасия: Я немного расстроена, потому что это была моя ошибка на прыжке сегодня. Наши эмоции были бы совсем другими, если бы мы были полностью «чистыми», — приводит слова спортсменов Golden Skate.

Спортсмены отметили, что они все еще рассматривают возможность поехать на чемпионат мира среди юниоров в этом сезоне, чтобы защитить прошлогодний титул. Метелкиной — 19 лет, Берулаве — 22 года.

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