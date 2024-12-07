Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хазе и Володин прокомментировали победу в финале Гран-при ISU среди спортивных пар

Хазе и Володин прокомментировали победу в финале Гран-при ISU среди спортивных пар
Комментарии

Представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, сменивший российское спортивное гражданство в 2022 году, прокомментировали победу в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при ISU. За два дня соревнований спортсмены получили от судей 218,10 балла.

«Мы невероятно счастливы. Побеждать в этом году было намного сложнее, чем в прошлом. Тогда не было никаких ожиданий от самих себя, но в этот раз мы чувствовали больше ответственности», — приводит слова спортсменов Golden Skate.

Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (206,71). Тройку лидеров замкнули Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (205,78).

Материалы по теме
Экс-россияне Метёлкина/Берулава — о бронзе финала Гран-при: мы рассчитывали на большее
Хазе и Володин победили в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android