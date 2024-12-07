Хазе и Володин прокомментировали победу в финале Гран-при ISU среди спортивных пар

Представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, сменивший российское спортивное гражданство в 2022 году, прокомментировали победу в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при ISU. За два дня соревнований спортсмены получили от судей 218,10 балла.

«Мы невероятно счастливы. Побеждать в этом году было намного сложнее, чем в прошлом. Тогда не было никаких ожиданий от самих себя, но в этот раз мы чувствовали больше ответственности», — приводит слова спортсменов Golden Skate.

Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (206,71). Тройку лидеров замкнули Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (205,78).