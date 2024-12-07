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Китайцы Чжан и Хуан выиграли юниорский финал Гран-при ISU с разницей в больше 20 баллов

Китайцы Чжан и Хуан выиграли юниорский финал Гран-при ISU с разницей в больше 20 баллов
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Китайцы Цзясюань Чжан и Ихан Хуан выиграли короткую программу среди спортивных пар на финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). За свой прокат спортсмены набрали 176,09 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Юниоры. Пары. Произвольная программа
07 декабря 2024, суббота. 20:20 МСК
Окончено

Второе место заняли американцы Оливия Флорес и Люк Ванг, получившие от судей 155,82 балла. Тройку лидеров замкнули канадские фигуристы Жазмин Десрошер и Киран Трэшер с результатом 152,82 балла.

Финал Гран-при ISU, юниоры. Спортивные пары. Произвольная программа:

  1. Цзясюань Чжан и Ихан Хуан (Китай) — 176,09 балла.
  2. Оливия Флорес и Люк Ванг (США) — 155,82.
  3. Жазмин Десрошер и Киран Трэшер (Канада) — 152,82.
  4. Роман Телемак и Люка Кулон (Франция) — 146,38.
  5. Саэ Симидзу и Лукас Цуёси Хонда (Япония) — 145,66.
  6. Жюлия Кваттрокки и Симон Демаре (Канада) — 139,13.
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