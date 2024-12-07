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Китайцы Чжан и Хуан выиграли юниорский финал Гран-при ISU с разницей в больше 20 баллов

Китайцы Цзясюань Чжан и Ихан Хуан выиграли короткую программу среди спортивных пар на финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). За свой прокат спортсмены набрали 176,09 балла.

Второе место заняли американцы Оливия Флорес и Люк Ванг, получившие от судей 155,82 балла. Тройку лидеров замкнули канадские фигуристы Жазмин Десрошер и Киран Трэшер с результатом 152,82 балла.

Финал Гран-при ISU, юниоры. Спортивные пары. Произвольная программа:

Цзясюань Чжан и Ихан Хуан (Китай) — 176,09 балла. Оливия Флорес и Люк Ванг (США) — 155,82. Жазмин Десрошер и Киран Трэшер (Канада) — 152,82. Роман Телемак и Люка Кулон (Франция) — 146,38. Саэ Симидзу и Лукас Цуёси Хонда (Япония) — 145,66. Жюлия Кваттрокки и Симон Демаре (Канада) — 139,13.