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Трусова — о победе на юниорском КПК: я начала выигрывать после завершения карьеры

Трусова — о победе на юниорском КПК: я начала выигрывать после завершения карьеры
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) высказалась о победе её команды в Кубке Первого канала среди юниоров, который проходил сегодня, 7 декабря, в «Мегаспорте». Команда «Оранжевых», которой руководила Игнатова, выиграла с разницей в один балл у команды олимпийской чемпионки Пекина Анны Щербаковой.

«Я хочу поблагодарить ребят, потому что они подарили мне первую победу на Кубке Первого канала. Я уже пошутила, что начала выигрывать после того, как завершила. Не буду говорить, что завершила, — не выступаю, но выиграла. У меня была прекрасная команда, которая помогала мне.

Самое сложное было, когда после танцев сказали говорить в микрофон. Слава богу, Аня была первая. Когда я услышала, что на всю арену надо говорить, я так боялась, что я что-нибудь не так скажу. О результате во время соревнований задумалась только во время турнира девочек, до этого мы все наслаждались процессом», — добавила фигуристка», — приводит слова Игнатовой ТАСС.

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