Анна Щербакова ответила, готова ли снова выйти на лёд для выступлений

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова ответила, готова ли снова выйти на лёд для выступлений. В прошлом году Щербакова перенесла три операции.

«Еще нет», — приводит слова Щербаковой ТАСС в ответ на вопрос журналистов.

Сегодня, 7 декабря, на Кубке Первого канала среди юниоров команда Щербаковой уступила один балл команде серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой).

В сезоне-2024/2025 Анна Щербакова регулярно появляется на этапах Гран-при России в качестве комментатора и эксперта. В этом году фигуристка также является членом жюри телевизионного шоу «Ледниковый период». Изначально Щербакова должна была появиться в «Ледниковом периоде» в качестве участницы, но из-за нехватки времени на восстановление после операции отказалась от этой идеи.