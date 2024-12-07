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Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями финала Гран-при ISU в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли финал Гран-при ISU, который проходил в Гренобле (Франция). За два дня соревнований спортсмены в сумме получили от судей 219,85 балла.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 206,11. Тройку лидеров замкнули представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (205,18).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Танцы на льду. Произвольный танец:

Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 219,85

Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 206,11

Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 205,18

Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 199,84

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 199,27

Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 195,21