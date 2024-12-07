Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями финала Гран-при ISU в танцах на льду

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями финала Гран-при ISU в танцах на льду
Аудио-версия:
Комментарии

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли финал Гран-при ISU, который проходил в Гренобле (Франция). За два дня соревнований спортсмены в сумме получили от судей 219,85 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
07 декабря 2024, суббота. 21:40 МСК
Окончено
1
США
2
Италия
3
Великобритания

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 206,11. Тройку лидеров замкнули представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (205,18).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Танцы на льду. Произвольный танец:

Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 219,85
Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 206,11
Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 205,18
Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 199,84
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 199,27
Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 195,21

Материалы по теме
Амбер Гленн с тройным акселем выиграла финал Гран-при ISU, Сакамото — третья
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android