Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями финала Гран-при ISU в танцах на льду
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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли финал Гран-при ISU, который проходил в Гренобле (Франция). За два дня соревнований спортсмены в сумме получили от судей 219,85 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
07 декабря 2024, суббота. 21:40 МСК
Окончено
1
США
2
Италия
3
Великобритания
Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 206,11. Тройку лидеров замкнули представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (205,18).
Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Танцы на льду. Произвольный танец:
Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 219,85
Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 206,11
Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 205,18
Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 199,84
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 199,27
Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 195,21
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