Илья Малинин с четверным акселем и сальто назад выиграл финал Гран-при ISU

Американский фигурист чемпион мира Илья Малинин выиграл финал Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Он получил от судей 292,12 балла. В прокате он выполнил четверной аксель, ещё пять четверных прыжков и сальто назад.

Вторым стал японец Юма Кагияма с результатом 281,78. Тройку лидеров замкнул его соотечественник Сун Сато (270,82).

Отметим, что представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который занимается у олимпийского чемпиона российского тренера Алексея Урманова, расположился на пятой строчке. После объявления его результатов (253,75) зрительный зал начал свистеть.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Мужчины. Произвольная программа:

Илья Малинин (США) — 292,12 Юма Кагияма (Япония) — 281,78 Сун Сато (Япония) — 270,82 Даниэль Грассль (Италия) — 254,96 Михаил Шайдоров (Казахстан) — 253,75 Кевин Аймоз (Франция) — 238,63