Илья Малинин с четверным акселем и сальто назад выиграл финал Гран-при ISU
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Американский фигурист чемпион мира Илья Малинин выиграл финал Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). Он получил от судей 292,12 балла. В прокате он выполнил четверной аксель, ещё пять четверных прыжков и сальто назад.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Мужчины. Произвольная программа
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
292.12
2
Юма Кагияма
Япония
281.78
3
Сун Сато
Япония
270.82
Вторым стал японец Юма Кагияма с результатом 281,78. Тройку лидеров замкнул его соотечественник Сун Сато (270,82).
Отметим, что представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который занимается у олимпийского чемпиона российского тренера Алексея Урманова, расположился на пятой строчке. После объявления его результатов (253,75) зрительный зал начал свистеть.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Мужчины. Произвольная программа:
- Илья Малинин (США) — 292,12
- Юма Кагияма (Япония) — 281,78
- Сун Сато (Япония) — 270,82
- Даниэль Грассль (Италия) — 254,96
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 253,75
- Кевин Аймоз (Франция) — 238,63
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