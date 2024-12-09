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«Не продумали решение до конца». Лопарева/Бриссо — о замене фразы про русских в программе

«Не продумали решение до конца». Лопарева/Бриссо — о замене фразы про русских в программе
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Бывшая российская фигуристка Евгения Лопарёва, выступающая в танцах на льду с Жоффре Бриссо, высказалась об инциденте с заменой части музыки в одной из программ нынешнего сезона. Ранее на турнире Warsaw Cup спортсмены выступили с ритм-танцем, заменив последние слова в нарезке музыки с «Oh, those russians» на «Oh, those dancers» в песне Boney M – «Rasputin».

Евгения: После Таллина наша тренер Роксанна сказала нам, что много раз получала отзывы от судей, и стоит подумать над тем, чтобы поиграть с концовкой, попробовать что‑то еще. Решили, что раз получаем много таких комментариев, возможно, нам стоит попробовать. Так и поступили. Это было очень быстрое решение, и мы не продумали его до конца. Новая концовка не очень сработала, мы поняли, что это меняет идею программы — концовка была как вишенка на торте.

Жоффре: Мы не до конца продумали ситуацию, несколько растерялись, но, в конце концов, вместе с командой решили, что знаем, почему выбрали эту музыку, как хотим выступать в этом сезоне. И в итоге вернулись к оригинальной версии, мы гордимся этим, — передает слова фигуристов «Матч ТВ».

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