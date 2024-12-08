«Это было вызовом». Илья Малинин — о семи четверных прыжках в финале Гран-при ISU

Чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свою победу в финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). В прокате произвольной программы он выполнил четверной аксель и ещё шесть четверных прыжков.

«На финале Гран-при я хотел показать всё, над чем работал, учитывая и артистизм в своих программах. Для меня было своего рода вызовом пойти ва-банк с технической точки зрения. Придётся пересмотреть и подумать, стоило ли это того или лучше снизить сложность, чтобы показать хороший прокат. Я горжусь собой за то, что справился со своей программой с таким контентом», — приводит слова Малинина Golden Skate.