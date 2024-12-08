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«Это было вызовом». Илья Малинин — о семи четверных прыжках в финале Гран-при ISU

«Это было вызовом». Илья Малинин — о семи четверных прыжках в финале Гран-при ISU
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Чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свою победу в финале Гран-при ISU, который проходит в Гренобле (Франция). В прокате произвольной программы он выполнил четверной аксель и ещё шесть четверных прыжков.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Мужчины. Произвольная программа
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
292.12
2
Юма Кагияма
Япония
281.78
3
Сун Сато
Япония
270.82

«На финале Гран-при я хотел показать всё, над чем работал, учитывая и артистизм в своих программах. Для меня было своего рода вызовом пойти ва-банк с технической точки зрения. Придётся пересмотреть и подумать, стоило ли это того или лучше снизить сложность, чтобы показать хороший прокат. Я горжусь собой за то, что справился со своей программой с таким контентом», — приводит слова Малинина Golden Skate.

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