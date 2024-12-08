Яна Рудковская и Артур Далалоян посетили новогоднюю ёлку в музее «Динамо»

В субботу, 7 декабря, музей спортивного общества «Динамо» организовал ретропраздник с ежегодной ёлкой для всей семьи.

Для гостей была организована насыщенная спортивная программа: зеркальный каток, «снежный тир», батут, мини-театр, на специальных козлах профессиональный гимнаст показывал трюки, а юные участники могли перебираться от одной локации к другой на санках. На первом этаже были установлены праздничные фотозоны, а веранда была выполнена в стиле après-ski.

На празднике была оборудована сцена как в «Голубом огоньке»: на ней выступили гимнастки с дисками «Грация» и приглашённый фокусник, а также прозвучали песни эпохи 80-х — начала 90-х. Торжество посетил Дед Мороз, который раздавал подарки и слушал стихи юных гостей.

Ретроёлку в музее «Динамо» посетили продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская и олимпийский чемпион Артур Далалоян с семьёй. Также среди гостей были Инга и Эдуард Берман, Надежда Стрелец, Анна Рудакова, Мария Моргун, Марина Долилзе, Виктория Портфолио, Ян Янковский и другие. Отметим, что многие гости пришли со своими семьями.