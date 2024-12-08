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Евгений Плющенко ярко поздравил Юдзуру Ханю с 30-летним юбилеем

Евгений Плющенко ярко поздравил Юдзуру Ханю с 30-летним юбилеем
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил японского фигуриста, также являющегося двукратным победителем Олимпиады, Юдзуру Ханю с 30-летием. Россиянин выложил совместное фото с представителем Японии на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Плющенко

«С огромным удовольствием я хочу поздравить моего хорошего друга, героя фигурного катания Юдзуру Ханю с 30-летием! С днём рождения, мой друг! Будь здоровым и счастливым», — подписал публикацию Плющенко.

Напомним, Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), двукратным чемпионом мира (2014, 2017), четырёхкратным победителем Финалов Гран-при и победителем Турнира четырёх континентов (2020) в мужском одиночном катании. В июле 2022 года японец объявил о завершении спортивной карьеры.

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