Закарян — об оценках Малинина: для меня и большинства болельщиков это был шок

Спортивный агент Ари Закарян высказался об оценках американского фигуриста Ильи Малинина в финале Гран-при ISU. Спортсмен по сумме за две программы получил от судей 292,12 балла. В произвольной программе он выполнил четверной аксель, ещё пять четверных прыжков и сальто назад.

— Очень досадные вещи происходят, в частности — вчерашнее выступление мужчин. То, как отнеслись к Малинину, — настоящее фиаско. И для меня, и для большинства болельщиков это был шок.

— Малинин устроил шоу, а в ответ ему будто дали понять — сиди спокойно и не высовывайся. Вы так это воспринимаете?

— Практически прямым текстом ему так и сказали, верно. Илья был, наверное, рекордсменом за всю историю фигурного катания — он получил недокрут на каждом своём прыжке. Если мы посмотрим какие-то соревнования, которые были четыре года назад условно, где выступали именитые чемпионы, будем высматривать каждый их прыжок — то, по идее, там всем должны были ставить недокруты. 100-процентно чистые прыжки сейчас практически не встречаются. И если очень захотеть — почти на каждом можно найти недокрут, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию интервью с Ари Закаряном читайте на чемпионате в понедельник, 9 декабря, в 8:00 мск.