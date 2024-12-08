Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Спортивный агент Закарян оценил уровень российских соревнований по фигурному катанию

Спортивный агент Закарян оценил уровень российских соревнований по фигурному катанию
Аделия Петросян.
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный агент Ари Закарян высказался о российских соревнованиях. Напомним, фигуристы из России отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022.

«Слежу, конечно, и за российскими стартами. Я за всеми соревнованиями стараюсь следить. Честное мнение — мне интересно следить. Как всё организовано, ведущие, оформление стартов, динамика, конкуренция. Всё интересно и похвально», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Аналитик Вонг: на Западе много людей, следящих за российским фигурным катанием

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. На конгрессе ISU в сентябре 2024 года никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России. Примерным сроком назван конец марта 2025 года.

Полную версию интервью с Ари Закаряном читайте на чемпионате в понедельник, 9 декабря, в 8:00 мск.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android