Спортивный агент Закарян оценил уровень российских соревнований по фигурному катанию

Спортивный агент Ари Закарян высказался о российских соревнованиях. Напомним, фигуристы из России отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022.

«Слежу, конечно, и за российскими стартами. Я за всеми соревнованиями стараюсь следить. Честное мнение — мне интересно следить. Как всё организовано, ведущие, оформление стартов, динамика, конкуренция. Всё интересно и похвально», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. На конгрессе ISU в сентябре 2024 года никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России. Примерным сроком назван конец марта 2025 года.

Полную версию интервью с Ари Закаряном читайте на чемпионате в понедельник, 9 декабря, в 8:00 мск.