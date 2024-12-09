Закарян — о недокрутах Малинина: ребятам чётко говорят притормозить со сложными элементами

Спортивный агент Ари Закарян высказался о недокрутах в прыжках в фигурном катании. По его мнению, подобная ошибка случается довольно часто.

«Давайте будем пересматривать результаты всех соревнований теперь. Есть люди, у которых особое строение ноги, и они у них на выезде недотянутые. И так всегда будет по жизни, сколько бы они ни старались, частичный недокрут. Печально видеть такое отношение к спортсменам. Всё, что происходит в нашем спорте, показывает, что ребятам чётко говорят: притормозите со сложными элементами, не надо никаких рекордов ставить, давайте просто красиво кататься. Чувствуйте, что вы балерины на льду. Или балеруны.

Материалы по теме Эксклюзив Закарян — об оценках Малинина: для меня и большинства болельщиков это был шок

Всем отправляют однозначное послание: хватит развлекаться со всеми техническими наворотами. Новаторство мы сворачиваем и просто занимаемся красивым фигурным катанием. Мы хотим видеть красивые программы, ничего сложного и рекордного мы видеть не хотим. На мой взгляд, всё это лоббирует определённая маленькая кучка людей, а вся планета хочет видеть четверные и рекорды. Но им закрывают рот, и это очень досадно», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию интервью с Ари Закаряном читайте на чемпионате в понедельник, 9 декабря, в 8:00 мск.