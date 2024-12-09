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Закарян — об оценках за артистизм: сходил в музей и называешь «Чёрный квадрат» шедевром

Закарян — об оценках за артистизм: сходил в музей и называешь «Чёрный квадрат» шедевром
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Спортивный агент Ари Закарян высказался о второй оценке в фигурном катании. Он отметил, что такие составляющие, как артистизм, уже не так сильно ценятся.

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«Всё, что касается эстетики проката, – огромное поле для спекуляций? Абсолютно точно. Вот ты сходил в музей, тебе нравится картина «Чёрный квадрат», ты называешь её шедевром. Хотя это просто квадрат. А кто-то всё разрисовал, старался, но это не ценится. То есть это уже и не спорт тогда. Мы должны в первую очередь определиться, у нас тут спорт или искусство. Акцент делается далеко не в пользу спорта», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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