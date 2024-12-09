Закарян — о Малинине: он делает нереальные для этого вида спорта вещи

Спортивный агент Ари Закарян высказался об американском фигуристе Илье Малинине. Он отметил, что спортсмен делает нереальные вещи в своей дисциплине.

«Илья человек одарённый, настоящий спортсмен. Я уверен, что он расстроился. Понятное дело, были ошибки, но это не такие серьёзные ошибки, которыми можно вот так кардинально его уничтожать. Заезжать на прыжок на четыре с половиной оборота – это забирает колоссальные физические силы. Это элемент, когда ты прыгнул куда-то в космос, в стратосферу. И в это время тебе ещё надо думать, в каком кармане у тебя ключи от дома.

Это вещи, которые несопоставимы. Все знают, что он делает нереальные вещи для этого вида спорта, и тут дело не в том, что я его представитель. Мне в целом больно за следующее поколение спортсменов. Взять любой серьёзный каток в мире, где работают на результат. 80% тренировки люди уделяют прыжкам. А сейчас придёт понимание, что, видимо, выгоднее 80% уделять катанию и только 20% прыжкам. И к чему это всё приведет – никто не знает. Но разочарование пока существенное», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Малинин стал двукратным победителем финала Гран-при. В Гренобле (Франция) Илья получил от судей 292,12 балла. В прокате он выполнил четверной аксель, ещё пять четверных прыжков и сальто назад.