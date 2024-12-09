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Закарян — о фигурном катании: потихоньку зрители будут банально вымирать

Закарян — о фигурном катании: потихоньку зрители будут банально вымирать
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Спортивный агент Ари Закарян высказался о будущем фигурного катания. По его мнению, необходимо привлечь новых спонсоров в этот вид спорта.

«Надо думать, куда мы двигаем этот спорт. Каким образом мы сможем привезти в него спонсоров. На чём будет выстраиваться спортивная составляющая и почему серьёзный бизнес должен вкладывать в него деньги. Понять, кто наша целевая аудитория.

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Аудитория фигурного катания – это 40+. Скоро будет уже 50+, 60+, потихоньку зрители будут банально вымирать. А молодое поколение не будет заинтересовано. Люди снимают тик-токи, стоят над бездной, прыгают сальто у обрыва, людьми движет адреналин, эмоции… А здесь всё движется в обратном направлении», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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