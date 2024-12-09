Агент Ари Закарян заявил, что по сравнению с другими видами спорта фигуристы очень бедные

Спортивный агент Ари Закарян высказался о заработках в фигурном катании. Он отметил, что спортсмены зарабатывают не самые большие деньги.

«Я верю, что этот спорт должен быть таким спортом, где дети тратят свою жизнь, родители тратят все деньги, разводятся, переезжают в другие города во имя результата… Но во имя чего? Чтобы он заработал, условно, 100 или 200 тысяч долларов? Не буду говорить по именам, но это сейчас потолок для самого топового спортсмена. Эти деньги должны быть как приятный бонус, ужином угостить всех причастных к твоей победе в конкретном турнире. По сравнению с другими видами спорта фигуристы очень бедные.

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Я не говорю даже про футбол и хоккей, там совсем другие интересы, финансы крутятся… Но фигурное катание пусть не в таком масштабе, но тоже может быть востребовано. Как оно было востребовано в 90-е, тогда ребята зарабатывали семизначные цифры. Порядка 20 спортсменов за сезон могли заработать себе семизначный чек и спокойно жить. Спорт был на высоте. Так убить этот спорт, в такую бездну его бросить – это надо было ещё постараться», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.