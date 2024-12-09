Российские фигуристы будут допущены до Олимпиады-2026 — источник

Российские фигуристы будут допущены до выступления на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. По текущему сценарию Международный союз конькобежцев (ISU) должен допустить россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде. По нынешним правилам, российские и белорусские фигуристы на соревнованиях под эгидой ISU могут претендовать на одну квоту в каждом виде, однако этот вопрос не урегулирован до конца.

Не исключается, что в случае положительного решения спортсмены получат возможность соревноваться и в других турнирах олимпийского сезона, однако сейчас приоритетом для ISU является решение вопроса относительно Олимпиады и отбора на неё. Ожидается, что вердикт должен последовать по итогам следующего очного совета ISU, который пройдёт в марте 2025 года после чемпионата мира.

Российские и белорусские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с февраля 2022 года из-за геополитической ситуации.