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Тарасова высказалась о возможном допуске российских фигуристов на ОИ-2026

Тарасова высказалась о возможном допуске российских фигуристов на ОИ-2026
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о возможном допуске российских фигуристов на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии.

«Конечно, верится, что наших фигуристов допустят до Олимпиады-2026. Почему нет? Дальше уже нельзя терпеть. Они дисквалифицировали нас не на всю жизнь. Только мы должны были в каждом виде выступать по три человека, а будем — по одному. Конечно, всё лучше, чем не выступать совсем», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. По текущему сценарию Международный союз конькобежцев (ISU) должен допустить россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде.

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