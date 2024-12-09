В Санкт-Петербурге состоится представление «Щелкунчик на льду c симфоническим оркестром»

21 декабря 2024 года на льду спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится уникальное ледовое музыкальное представление для всей семьи — «Щелкунчик на льду c симфоническим оркестром».

Свежая интерпретация классической истории, впервые перенесённая в формат ледового шоу, пройдёт в сопровождении симфонического оркестра и завораживающей музыки П. И. Чайковского. Симбиоз фигурного катания и балетного искусства как абсолютно новый вид сценического творчества и мастерства поразит самых искушённых зрителей и вызовет неописуемый восторг.

«Бессмертный шедевр выдерживает разные интерпретации, но продолжает радовать как детей, так и взрослых, особенно в преддверии самого ожидаемого праздника — Нового года! Мы тоже попробуем удивить нашу публику новым и необычным прочтением. Приоткроем тайну! Хотите её узнать? В новогоднем спектакле на льду есть интрига! У главной героини Маши есть мечта, которая обязательно должна осуществиться именно в Новогоднюю ночь!» – сообщают организаторы шоу.

Главные роли в ледовом шоу исполнят: многократная чемпионка Сербии, призёр и победитель мировых соревнований, мастер спорта, солистка мировых шоу на льду, обладательница сертификата Книги рекордов Гиннесса России Елена Йованович, солист международных ледовых шоу, мастер спорта России Денис Голубев, чемпионы мира среди юниоров — 2020, победители юношеской Олимпиады — 2020, обладатели всех наград финала Гран-при среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, чемпионы Санкт-Петербурга — 2024, победители этапа Гран-при России среди юниоров, многократные победители и призёры всероссийских соревнований Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

Помимо выступления фигуристов, зрители услышат живое исполнение проверенного временем шедевра П. И. Чайковского из одноимённого балета. Спектакль сопровождает бессмертная музыка гениального русского композитора в исполнении симфонического оркестра под руководством одного из самых главных дирижёров нового поколения – Ивана Никифорчина.

Удивительная по силе воздействия музыка в полной мере раскроет эту дивную рождественскую историю, погружая зрителя в мечту, в сказку, в сон, в путешествие, в прошлое и будущее.

Когда: 21 декабря, 13:00 и 18:00

Где: СК «Юбилейный»

Возрастной ценз: 6+

Билеты: от 500 рублей

Подробнее: https://iceseasons.show/