С 26 декабря по 7 января в Санкт-Петербурге пройдёт новое шоу Навки «Лебединое озеро»

В новогодний сезон-2024/2025 Татьяна Навка и Т-Банк представляют премьеру ледового шоу «Лебединое озеро» по мотивам великого произведения П. И. Чайковского в Санкт-Петербурге. В авторской интерпретации Татьяны Навки удивительная «средневековая» сказка о заколдованной девушке, влюблённом принце и злом волшебнике превратилась в красочное современное представление для всей семьи. С помощью графики, декораций и потрясающих костюмов команда NAVKA SHOW создала абсолютно уникальный, волшебный мир, который увлекает и детей, и взрослых.

Фото: Пресс-служба Татьяны Навки

В главных ролях новогоднего шоу Татьяны Навки в Петербурге выступят звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы – Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Артур Гачинский и другие именитые фигуристы.

«Я всегда мечтала о том, чтобы перенести «Лебединое озеро» на лёд. Фигурное катание даёт дополнительные возможности для самовыражения и творчества. Вдохновившись великой музыкой П. И. Чайковского, мне хотелось создать современную историю, которую интересно смотреть всей семьёй. В нашем шоу используются мультимедийные технологии, сложный свет, яркие декорации, уникальные костюмы. Мы гордимся тем, что нам удалось создать шоу, которое трогает сердца зрителей. И, конечно, мы хотели, чтобы финал шоу был особенным. Сказка должна всегда напоминать, что чудо возможно, – наше шоу про великую силу Любви, которая способна преодолеть любые сложности и преграды», — сказала Татьяна Навка, генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу.

Гостей СК «Юбилейный» ждёт незабываемое аудиовизуальное представление с эффектными номерами фигуристов и волшебной хореографией, полётами артистов под куполом арены, вокальными партиями в исполнении звёзд российской эстрады, масштабными декорациями и инсталляциями с использованием новейших 3D-технологий, театральными эффектами, художественной анимацией и сказочной атмосферой.