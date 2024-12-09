Плющенко и Рудковская представят шоу-сказку на льду «Золушка в королевстве фей»

Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют грандиозную премьеру – абсолютно новое шоу-сказку на льду «Золушка в королевстве фей».

«В наше время технологии так увлекли за собой аудиторию, что дети перестали верить в чудеса. Под бой новогодних курантов мы взмахнём волшебной палочкой и окажемся вместе с нашим зрителем в сказочной стране, где мыши катаются на коньках, а придворные дамы танцуют на пуантах, тыква превращается в карету и отважные юные волшебники вернут Золушке её хрустальную туфельку», – рассказывает о постановке Яна Рудковская.

Создатели шоу предлагают по-новому взглянуть на сказочное королевство, где происходят самые невероятные чудеса, живет Кот в сапогах, спит вековым сном Спящая Красавица, Русалочка плавает в водах волшебного озера, а на поляне собираются 12 фей, чтобы обсудить все сплетни волшебной страны.

Фея Крёстная поведает великую историю о любви и времени, навеки соединившую сердца Золушки и Принца, и об испытаниях, с которыми они столкнулись на своем пути.

В ролях:

Золушка – Русская ракета и серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова.

Король – самый титулованный спортсмен-одиночник в фигурном катании Евгений Плющенко.

Принц – призёр всероссийских соревнований Макар Игнатов.

Волшебник – Александр Плющенко.

Также в шоу примут участие: Владислав Дикиджи, Александр Самарин, Елена Костылева и другие чемпионы академии «Ангелы Плющенко».

Шоу пройдёт при участии балета и воздушных акробатов. Яркие спецэффекты, волшебные декорации, мультимедийные технологии сделают сказку ярким и запоминающимся событием для всей семьи.