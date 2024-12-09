«Верится с трудом». Гербольдт — о допуске российских фигуристов до Олимпиады-2026

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт высказалась о возможном допуске российских фигуристов на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии.

«Я очень надеюсь и хочу верить, что российских фигуристов допустят до Олимпиады-2026. Но слухи, что собираются допустить наших спортсменов, уже не первый раз. К сожалению, этого ещё не произошло. В это верится с трудом. Но я знаю, что многие действующие спортсмены живут этой надеждой и мыслью», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. По текущему сценарию Международный союз конькобежцев (ISU) должен допустить россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде.