«Был немного удивлён». Илья Малинин — о реакции на оценки на финале Гран-при ISU

Чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, как отреагировал на спорные оценки проката произвольной программы на финале Гран-при ISU.

— Я был немного удивлён, потому что некоторые из них были немного строгими и жёсткими. Но это ведь судьи, и нужно просто принять это. Такое решение подталкивает к тому, чтобы улучшить качество, работать, чтобы не было возможности в следующий раз снизить за это оценки.

Как я уже говорил, это была своего рода тестовая программа, чтобы увидеть, что мне нужно улучшить и насколько, в том числе в плане выносливости. Мне нужно работать над этим, чтобы была успешная программа.

— Ты реагируешь более спокойно, чем Сёма Уно и его тренер в подобной ситуации.

— Я пытался не показывать слишком много эмоций. Когда не получаешь то, что планируешь, это может сбить с толку. Поэтому лучше принять это, оттолкнуться от ситуации и обратить её себе на пользу. В этом случае, как я уже сказал, нужно поработать над некоторыми моментами, чтобы всё было чисто, — приводит слова Малинина «Матч ТВ».