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«Был немного удивлён». Илья Малинин — о реакции на оценки на финале Гран-при ISU

«Был немного удивлён». Илья Малинин — о реакции на оценки на финале Гран-при ISU
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Чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, как отреагировал на спорные оценки проката произвольной программы на финале Гран-при ISU.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Финал, Гренобль, Франция
Мужчины. Произвольная программа
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
292.12
2
Юма Кагияма
Япония
281.78
3
Сун Сато
Япония
270.82

— Я был немного удивлён, потому что некоторые из них были немного строгими и жёсткими. Но это ведь судьи, и нужно просто принять это. Такое решение подталкивает к тому, чтобы улучшить качество, работать, чтобы не было возможности в следующий раз снизить за это оценки.

Как я уже говорил, это была своего рода тестовая программа, чтобы увидеть, что мне нужно улучшить и насколько, в том числе в плане выносливости. Мне нужно работать над этим, чтобы была успешная программа.

— Ты реагируешь более спокойно, чем Сёма Уно и его тренер в подобной ситуации.
— Я пытался не показывать слишком много эмоций. Когда не получаешь то, что планируешь, это может сбить с толку. Поэтому лучше принять это, оттолкнуться от ситуации и обратить её себе на пользу. В этом случае, как я уже сказал, нужно поработать над некоторыми моментами, чтобы всё было чисто, — приводит слова Малинина «Матч ТВ».

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