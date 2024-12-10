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Илья Малинин рассказал об особенностях в работе над четверными прыжками

Илья Малинин рассказал об особенностях в работе над четверными прыжками
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Чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о специфике своей работы над четверными прыжками.

— Когда я был младше, много тренировок было вне льда, теперь уже делаю их только для разминки, а большая часть работы остаётся на льду, чтобы именно на льду улучшать технику. Только там можно почувствовать скорость. Думаю, это самый большой фактор — найти момент и использовать скорость по максимуму.

— У тебя есть какие-то уникальные физические характеристики?
— Это всё наработано на тренировках. Но, думаю, мне помогает тот факт, что я занимался гимнастикой в детстве. Может быть, приобретённые тогда ощущения в воздухе помогают мне больше прочувствовать, как сделать высокие и мощные прыжки, — приводит слова Малинина «Матч ТВ».

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