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Гендиректор «Динамо» рассказал, как в клубе относятся к Евгении Медведевой

Гендиректор «Динамо» рассказал, как в клубе относятся к Евгении Медведевой
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о взаимодействиях с болельщицей и амбассадором клуба двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

«Женя является амбассадором „Динамо“, мы с ней активно взаимодействуем. Это и автограф-сессии, и участие в освещении жизни клуба, и различные съёмки. Медведева часто приходит на стадион, искренне болеет за нас. Два года подряд Женя ездила освещать наши зимние сборы», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Ранее Медведева выходила на поле в качестве игрока московского «Динамо» в матче с «Амкалом» (2:3). Она заменила нападающего бело-голубых Вячеслава Грулёва.

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